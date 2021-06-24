Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2.Çevre Yolu Kapalı Semt Pazarı yakınlarında Gazi Kırmızı idaresindeki 02 KD 693 plakalı motosiklet ile Mehmet Tuluk idaresindeki 02 FL 382 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Gazi Kırmızı yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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