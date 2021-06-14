Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Resul İ., ağır yaralandı.

MARDİN'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Resul İ., ağır yaralandı.

Kaza, Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Barış Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Şemsettin Y. idaresindeki 07 ARR 428 plakalı otomobille çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Resul İ., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOGRAFLI


Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Meral Akşener Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Selçuk Balcı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:56:27. #1.15#

title