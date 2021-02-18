Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sezer G'nin kullandığı 06 THA 63 plakalı otomobil, Tarık Kala'nın (18) kullandığı plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Kala, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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