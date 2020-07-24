Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre S. yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre S. yaralandı. Çevredekiler, yerde yatan Emre S.'yi güneşten korumak için yüzüne havlu tuttu.

Kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Emre S. yönetimindeki 34 KC 2953 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADZ 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emre S. yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acile haber verirken, yerde yatan Emre S.'nin yüzüne güneş gelmemesi için havlu tuttu.Emre S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA