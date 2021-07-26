Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Faik K. (68) idaresindeki 42 J 9747 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi alınamayan 42 ABH 898 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etsisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Faik K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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