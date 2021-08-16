Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Yenimahalle İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 KL 290 plakalı otomobil, plakası olmayan C.Ö.'nün kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücü C.Ö., savrularak yola düştü. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ila olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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