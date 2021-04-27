Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Nail Kocaman (56) ile eşi Rüveyda Kocaman (50) yaralandı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Nail Kocaman (56) ile eşi Rüveyda Kocaman (50) yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Hüseyin Duri (42) yönetimindeki 16 JHF 42 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nail Kocaman'ın kullandığı 16 VU 792 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Nail Kocaman ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Rüveyda Kocaman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kocaman çifti, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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