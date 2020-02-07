Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi.

07.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:42
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA'nın ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adanan Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Kaba hareketsiz kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaba'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Öztürk, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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