Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şafak Turgut (43) öldü, bir kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şafak Turgut (43) öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Şafak Turgut'un kullandığı 07 GRM 72 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken K.G.?nin kullandığı 07 RG 396 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürüklenirken sürücü Şafak Turgut ve yanında bulunan arkadaşı Fatma S. asfalta savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şafak Turgut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Fatma S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinde motosiklet sürücüsü ve arkadaşının ayakkabıları, fırlayan kaskı ve gözlükleri dikkati çekti. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:36:44. #1.14#

title