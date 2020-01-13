Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haber

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

13.01.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:05
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

'in ilçesinde otomobille çarpışan sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil, Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet'e Anafartalar Mahallesi, Saraçoğlu Caddesi yolu üzerinde çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün ifadesini aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler