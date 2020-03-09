Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü
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Kütahya, Güncel

Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kudret Özdemir (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

09.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:02
Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kudret Özdemir (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu. 

Kaza, dün gece, Doğarslan köyü kavşağında meydana geldi. Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonet ile Kudret Özdemir yönetimdeki 43 BE 271 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sarı ile Özdemir'i ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Kudret Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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