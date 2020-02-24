Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 1 ölü 12 yaralı (2)

24.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:50

1 TARIM İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'da, otomobille çarpışıp, şarampole yuvarlanan işçi servisi minibüsünde ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nazife Zorlu (36), kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Biri 3.5, diğeri 12 yaşında olan 2 çocuk annesi Nazife Zorlu için Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi'ndeki Fevzi Paşa Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Nazife Zorlu'nun eşi fabrika işçisi Salih Zorlu (38), güçlükle ayakta durabildi. İkindinin ardından kılınan cenaze namazından sonra Nazife Zorlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA