Otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kültür Caddesi üzerinde seyreden Y.K. idaresindeki elektrikli motosiklet, 603.Sokak'tan çıkış yapan H.P. yönetimindeki 34 ZJ 6867 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Y.K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün