Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı
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Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile çarpışan ambulans devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

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Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile çarpışan ambulans devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Serinkuyu kavşağında yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin K. (25) idaresindeki 33 E 2757 plakalı otomobil, Serinkuyu kavşağında Cumhuriyet Mahallesi'nden gelen Ferhat A. (37) idaresindeki 35 ATK 320 plakalı ambulans ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken otomobil savruldu. Kazada, Hüseyin K. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, ambulansın kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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