İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
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İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulans devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulans devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Serinkuyu kavşağında meydana geldi. Hüseyin K. (25) yönetimindeki 33 E 2757 plakalı otomobil, kavşakta Cumhuriyet Mahallesi yönünden gelen ve içerisinde sağlık ekibi bulunmayan Ferhat A. (37) yönetimindeki 35 ATK 320 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, otomobil savruldu. Kazada Hüseyin K. yaralanırken, şans eseri yara almadan kurtulan Ferhat A., devrilen ambulanstan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazaya karışan araçların çekilmesi ve karayolunda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 


İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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