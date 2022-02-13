Otomobille çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan N.A. idaresindeki 55 AK 093 plakalı otomobile, F.A.'nın kullandığı 55 ACH 513 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN