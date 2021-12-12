Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı

Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir kadının otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadının otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, otomobili kullandığı iddia edilen M.D.D. (21), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alarak emniyete getirildi.

Şüpheli M.D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 7 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, M.D.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title