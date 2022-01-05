Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı
Edirne'de, sınır kapılarındaki bariyerlere otomobille çarparak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, sınır kapılarındaki bariyerlere otomobille çarparak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan'da kiraladığı IYK-1143 plakalı otomobil ile Yunanistan-Türkiye sınırına gelen yabancı uyruklu M.A, Yunan görevlilerin ihtarlarına rağmen bariyerlere çarparak İpsala Gümrük Kapısı tarafından Türkiye'ye geçti.
Burada da ihtarlara uymayarak bariyerlere çarparak Keşan istikametine doğru gitmeye başlayan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Kavşağı yakınlarında durduruldu.
Polis tarafından otomobilden çıkarılan ve gözaltına alınan M.A, ardından gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi.
Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri