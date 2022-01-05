Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı - Haberler
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Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı

Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'de, sınır kapılarındaki bariyerlere otomobille çarparak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sınır kapılarındaki bariyerlere otomobille çarparak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'da kiraladığı IYK-1143 plakalı otomobil ile Yunanistan-Türkiye sınırına gelen yabancı uyruklu M.A, Yunan görevlilerin ihtarlarına rağmen bariyerlere çarparak İpsala Gümrük Kapısı tarafından Türkiye'ye geçti.

Burada da ihtarlara uymayarak bariyerlere çarparak Keşan istikametine doğru gitmeye başlayan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Kavşağı yakınlarında durduruldu.

Polis tarafından otomobilden çıkarılan ve gözaltına alınan M.A, ardından gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi.

Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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