Otomobille bariyerlere çarpıp sınırı geçen yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sınır kapılarındaki bariyerlere otomobille çarparak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'da kiraladığı IYK-1143 plakalı otomobil ile Yunanistan-Türkiye sınırına gelen yabancı uyruklu M.A, Yunan görevlilerin ihtarlarına rağmen bariyerlere çarparak İpsala Gümrük Kapısı tarafından Türkiye'ye geçti.

Burada da ihtarlara uymayarak bariyerlere çarparak Keşan istikametine doğru gitmeye başlayan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Kavşağı yakınlarında durduruldu.

Polis tarafından otomobilden çıkarılan ve gözaltına alınan M.A, ardından gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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