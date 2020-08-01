Otomobille bariyerlere çarpan genç kadın yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpan 21 yaşındaki kadın yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpan 21 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Begüm G. idaresindeki 41 ACC 870 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, 2 yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Begüm G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Begüm G. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA