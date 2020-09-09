Otomobille aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı
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Otomobille aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobiliyle, iki otomobilin ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Otomobille aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı
09.09.2020 01:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:41

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobiliyle, iki otomobilin ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Ozan Yılmaz yönetimindeki 20 ADK 937 plakalı otomobil seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önünde ilerleyen iki otomobile daha sonra da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

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