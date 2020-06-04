Otomobille apartman duvarına çarpan hamile sürücü yaralandı Otomobille apartman duvarına çarpan hamile sürücü yaralandı Karabük'te, otomobiliyle apartmanın duvarına çarpan 9 aylık hamile sürücü yaralandı.

Otomobille apartman duvarına çarpan hamile sürücü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te, otomobiliyle apartmanın duvarına çarpan 9 aylık hamile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazı Sokak'ta 78 AAP 962 plakalı otomobiliyle sola manevra yapan Şeyma Özer (23), apartman girişindeki duvara ve boş bebek arabasına çarptı.

Kazayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özer, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA