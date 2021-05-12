Otomobille alkol satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Otomobille alkol satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Otomobille alkol satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal ettiği ve otomobille alkol satışı yaptığı öne sürülen 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal ettiği ve otomobille alkol satışı yaptığı öne sürülen 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Devriyeye çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'nde bir otomobilde bulunan 2 kişinin kısıtlama kurallarına uymayıp alkol sattığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler M.B. ile B.G'nin bulunduğu otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda çok sayıda alkol ele geçirildi.

Zanlılara 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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