Otomobille alkol satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal ettiği ve otomobille alkol satışı yaptığı öne sürülen 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.