Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı
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Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu.

15.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:42
Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D010 karayolu Zonguldak-Ereğli istikameti 29. kilometrede meydana geldi. Ereğli istikametinden Zonguldak'a seyir halindeki Erol T. idaresindeki 67 TY 808 plakalı otomobil havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Erol T. ve yolcu olarak bulunan Hatice T.'ye olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarda ilk müdahale yapılmasının ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

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