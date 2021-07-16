Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
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Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı şahıs hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde düşürülen plakadan kaçak şahsın kimliğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesi karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Demirtaş, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil kaza sonrası olay yerinde durmayıp uzaklaşırken kazayı görenler yerde kanlar içerisinde kalan Demirtaş'ın yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yerde yatan yaralının kan kaybetmemesi için tampon uyguladı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde plakasını düşürdü

Kaza yapıp kaçan otomobil olay yerinde plakasını düşürdü. Vatandaşlar, plakayı jandarma ekiplerine teslim etti. Plakadan aracı sorgulayan ekipler, sürücünün kimliğini belirledi. Çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yol üstündeki bir karakola gidip teslim olduğunu tespit etti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü
Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şahsa çarpıp kaçan sürücü olay yerinde aracının plakasını düşürdü - Haberler
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