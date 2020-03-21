Otomobiliyle valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu Otomobiliyle valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu Önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü valilik bahçe duvarına çarptı Kazada hafif yaralanan sürücüyü yakınları güçlükle sakinleştirdi Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yapan kadın...

Otomobiliyle valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü valilik bahçe duvarına çarptı

Kazada hafif yaralanan sürücüyü yakınları güçlükle sakinleştirdi

ANTALYA - Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yapan kadın sürücü valilik bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan kadını eşi ve kızı sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 17.30 sırasında Antalya Valiliği önünde meydana geldi. Meral Arsay, 07 AJE 564 plakalı otomobiliyle Hasan Subaşı Caddesinden, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesine dönüş yaptı. İddiaya göre önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan Meral Arsay, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki dubalara çarpan Arsay'ın aracı valilik bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören esnaflar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Arsay, büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ön bölümü hurdaya dönen araçtaki gaz bağlantısını itfaiye ekipleri kesti. Oturduğu kaldırımda ağlamaya devam eden Meral Arsay'ı eşi ve kızı sarılarak sakinleştirdi. Hafif yaralanan Arsay, tedavisi için ambulansa alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla bölgeden çekildi.

Kaynak: İHA