Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı
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Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

24.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:20
Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı

'in ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü tarafından kurtarıldı.


Dün gece U.T. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Bankete düşen otomobilin sürücüsü U.T. sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.


Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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