Otomobiliyle Takla Attı, Evine Gitti

Edirne'nin Keşan ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak ortalıktan kayboldu.



Kaza, Enez-Dörtyol Kavşağı istikametinde seyreden 34 FK 1557 plakalı otomobilin, Sanayi Kavşağı'nı geçtiği sırada kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile 112 Acil Servis ambulansı ekipleri, aracın içerisinde ve dışında herhangi bir kazazedeye rastlamadı.



Yapılan incelemede kaza yapan sürücünün aracını bırakarak evine gittiği öğrenildi. - EDİRNE