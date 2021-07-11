OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ
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OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Y.'nin (26), 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Y.'nin (26), 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan Abdullah Y., sağlık ekipleri beklenirken 'Keşke ölseydim' diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe mevkiinde meydana geldi. Abdullah Y. yönetimindeki 67 TT 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada otomobilini çalıştırmak isteyen Abdullah Y.'ye, vatandaşlar engel oldu. Ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Y., "Keşke ölseydim" diyerek cep telefonundan açtığı şarkıyı dinledi.

Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü, sedyeye yatmayınca yürüyerek ambulansa götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı testte Abdullah Y.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abdullah Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ
OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ
OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ
OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
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OTOMOBİLİYLE TAKLA ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 'KEŞKE ÖLSEYDİM' DİYEREK ŞARKI DİNLEDİ - Haberler
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