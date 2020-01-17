Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı
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Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

Adana'da otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı.

17.01.2020 05:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 05:05

'da otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, merkez ilçesi 20035 sokakta 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Aracın tavanından giren kurşunun başına isabet ettiği sürücü ağır yaralandı. Söz konusu kişinin kullandığı otomobil ise sokakta bulunan bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi.

Yaralı kişi, çevredekilerce özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayı gerçekleştirenleri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı
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