BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
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BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin'in öldürülmesinin ardından polisin operasyonu ile 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin'in öldürülmesinin ardından polisin operasyonu ile 4 kişi yakalandı. Polis, operasyon anına ait görüntüleri paylaştı. Baskın yapılan dairenin kapısını açan olmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, tabanca tuvaletin havalandırma penceresi açıldığında ortaya çıktı. Polis silaha el koyarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI - Haberler
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