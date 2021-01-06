Trafikte otomobiliyle makas atıp, metro duvarına çarptı; o anlar kamerada

BURSA'da trafikte makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkadan gelen otobüs de otomobile vurdu. Kaza, görüntülendi.

Kaza, dün akşam, Gürsu ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra ise sürücüsü M.A.'nın

kontrolünden çıkıp, metro duvarına çarptı. Sol şeritte seyir halinde olan E.E. yönetiminde otobüs de otomobile arkadan çarptı. Kaza yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan olmayan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı