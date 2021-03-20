Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'da makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsünün, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü ile yaralananların kimliği belirlendi. Kazada ölen motosikletlinin Hakkı Kök olduğu tespit edildi. Yaralananların ise otomobil sürücüsü Evren Y. ile yayalar Katerina Kaya ve Ayşe Menis olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI