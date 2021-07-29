Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada haksız tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda yapılan incelemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sanık ile maktul arasında olaydan önce anlaşmazlıklar yaşandığı, maktulün ilk olarak sanığın bulunduğu kahvehaneye gelerek sanığı dışarı çağırdığı yönünde bir tereddüt bulunmadığı, sanığın dışarı çıkması üzerine tanık Ahmet'in beyanından anlaşılacağı üzere ilk olarak maktulün sanığa karşı saldırıya geçtiği ve sanığa yumruk attığı, araya çevredekilerin girmesi üzerine sanıkla maktulün kavga eylemine son verdikleri, tüm bu hususlar değerlendirildiğinde maktulün sanığa yönelik olarak gerçekleştirdiği darp eylemi neticesinde sanığın bu olaydan duyduğu hiddetin etkisiyle maktulü takip ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Civan, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın suçu tasarlayarak gerçekleştirdiğini iddia ederek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Civan'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü kavşağında 5 Mayıs 2016'da Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmış, Çayır olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Reynmen Düm Tek Tek Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Diego Ali Koç Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:51:22. #1.15#

title