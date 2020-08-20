OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ÖĞRETMENE KAPKAÇ ŞOKU
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OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ÖĞRETMENE KAPKAÇ ŞOKU

Antalya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Hülya Bilici'nin (46), içinde cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar parasının bulunduğu çantası, açık bulunan camdan kapkaç yöntemiyle çalındı.

OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ÖĞRETMENE KAPKAÇ ŞOKU
20.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:38

Antalya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Hülya Bilici'nin (46), içinde cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar parasının bulunduğu çantası, açık bulunan camdan kapkaç yöntemiyle çalındı. Peşine düştüğü şüpheliyi yakalayamayan Bilici, "Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda çantamı alıp kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde 'Zeytinköy' olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde öğretmenlik yapan ve işine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Hülya Bilici, kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan Hülya Bilici'ye ait içinde cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar parasının bulunduğu çantayı çalarak, kaçtı.

Otomobilinden inen Bilici, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yakalamaya çalıştığı şüpheli hızla uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polisler, bir sonuç elde edemedi.Olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Hülya Bilici, "İşe gitmek üzere yola çıktım. Bölge yüzünden her zaman arabamı kilitler öyle geçirdim. Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda çantamı alıp, kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah kısa süre içinde yakalanır" dedi.

Kaynak: DHA

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