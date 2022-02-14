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Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Doğaner - Güncel
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Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle su kanalına düşen Cennet Kiper, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle su kanalına düşen Cennet Kiper, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Mersin-Antalya D 400 kara yolunda ilerleyen Cennet Kiper yönetimindeki 33 AFF 816 plakalı otomobil caddeye girmek üzereyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar suya girerek, Cennet Kiper'i ters dönmüş otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kiper'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kiper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı

Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı

Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Mersin, Kaza, su, Güncel, Haberler

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