OTOMOBİLİYLE HIZ YAPTI, ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞLARIYLA YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLİYLE HIZ YAPTI, ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞLARIYLA YARALANDI

OTOMOBİLİYLE HIZ YAPTI, ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞLARIYLA YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle hız yaptığı gerekçesiyle geçtiği sokakta iki kişi tarafından uyarılan M.K. (30), bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada iki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle hız yaptığı gerekçesiyle geçtiği sokakta iki kişi tarafından uyarılan M.K. (30), bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada iki arkadaşıyla birlikte yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganlar, yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamada sokağa çıkan ve otomobiliyle bir sokaktan hızla geçen M.K. (30), civarda oturan Y.S. (20) ve D.S. (18), tarafından uyarıldı. M.K., bir süre tartıştıktan sonra yakınlardaki arkadaşları A.H.K. (23) ve M.F.A.'nın yanına gitti. Peşinden giden Y.S. ve D.S. ile M.K., A.H.K. ve M.F.A., arasında tartışma çıktı.

3 ARKADAŞ YARALANDI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgada A.H.K. bacak ve omzundan, M.F.A. göğsünden ve M.K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S., polis tarafından kullandıkları av tüfeği ve 'sustalı' olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MEYVESİNİ ALMAYA HAZIRLANDIĞI AĞAÇLARI DOMUZ İSTİLASINA UĞRADI
MEYVESİNİ ALMAYA HAZIRLANDIĞI AĞAÇLARI DOMUZ İSTİLASINA UĞRADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OTOMOBİLİYLE HIZ YAPTI, ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞLARIYLA YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:40:58. #1.15#

title