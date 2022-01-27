OTOMOBİLİYLE HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN 2 AYRI TRAFİK CEZASI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiçekçilik yapan Naim Demirtaş'a, otomobiliyle hiç gitmediği İstanbul'dan 2 ayrı trafik cezası geldi. Demirtaş, ödediği cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Manavgat'ta çiçekçilik yapan Naim Demirtaş, 18 Ocak'ta iş yerine posta yoluyla gelen trafik cezası tebligatıyla şaşkınlık yaşadı. Demirtaş, tebligatı incelediğinde otomobilinin plakasına 3 Ocak'ta İstanbul Avcılar Ispartakule Caddesi'nde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle toplam 623 liralık ceza yazıldığını gördü. Otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediğini belirten Demirtaş, yetkililerin 'Önce cezayı ödeyin, ardından mahkemeye başvurun' tavsiyesi üzerine vergi dairesine yüzde 25 indirimle iki ayrı ceza için 467,25 lira ödedi. Demirtaş, ardından ödeme dekontlarıyla Manavgat Adliyesi'ne giderek, trafik cezasına itiraz etti.

Ceza kesilen tarihte Manavgat'ta olduğunu dile getiren Demirtaş, İstanbul'da Ispartakule Caddesi'ne hiç araçla gitmediğim halde orada, 'dur ihtarına uymamak' ve 'ters yönden gitmek' suçundan trafik cezası kesilmiş. Cezaya itiraz ediyorum dedi. Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış. Ben o tarihlerde İstanbul'a da gitmedim. Ben de şaşırdım. Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden 623 lira trafik cezası gelmiş. Aradım, 'Ödemesini yapın itirazı öyle yapın' denildi. İndirimli olarak 467,25 kuruş ödeme yaptım diye konuştu.