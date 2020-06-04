Otomobiliyle duvara çarpan hamile kadın yaralandı
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Otomobiliyle duvara çarpan hamile kadın yaralandı

Karabük'te, otomobiliyle apartmanın duvarına çarpan 9 aylık hamile sürücü yaralandı.

Otomobiliyle duvara çarpan hamile kadın yaralandı
04.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:55

Karabük'te, otomobiliyle apartmanın duvarına çarpan 9 aylık hamile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazı Sokak'ta 78 AAP 962 plakalı otomobiliyle sola manevra yapan Şeyma Ö. (23), apartman girişindeki duvara ve boş bebek arabasına çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şeyma Ö., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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