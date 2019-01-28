Otomobiliyle Drift Atan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Samsun'da otomobiliyle trafikte drift atan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "27 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 141. sokak üzerinde drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşüren araç ihbarı üzerine olaya konu araç olay mahalline yakın bir noktada Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince sürücüsü ile birlikte yakalanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanarak araç 60 gün süre ile trafikten men edilmiştir. Yine sürücünün sürücü belgesine de 60 gün süre ile el konularak, araç sürücüsünün Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca mahkemeye sevki sağlanmıştır" denildi.

Yine aynı gün saat 19.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne gelen ihbarda, Abdullah Gül Bulvarı Hastane Kavşağı Nişantaşı Caddesi istikametine giden düğün konvoyunun yolu kapattığı bilgisi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildiği bilgisinin de verildiği açıklamada, "Trafik ekipleri olay yerine intikal ettiğinde ihbar edilen araç veya araçların olay yerinden ayrıldıkları anlaşılmış olup anılan araç veya araçların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mezkur olaylarla ilgili gelen ihbarlar hassasiyetle değerlendirilmekte ve takip edilmekte olup, sorumlular hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tüm cezai işlemler tesis edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA