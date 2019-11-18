18.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:31

Otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı

Antalya'da sınıf öğretmeni Tuncer Günay, satın aldığı otomobilini kütüphaneye çevirerek 5 yılda 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı. Günay, hedefinin 50 bin olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan sınıf öğretmeni Tuncer Günay, 5 yıl önce satın aldığı eski model otomobilinin trafikte çok dikkat çektiğini görünce aracı sosyal projelere adadı. Otomobilin içersine ilk yardım çantası yerleştiren, arkasına dilek-şikayet-istek kutusu asan Günay, aracın tavanına yerleştirdiği bir rafa birbirinden farklı onlarca kitap sığdırdı. Rafa 'Ücretsiz' ve 'Cehaletle mücadele malzemeleri' yazan Günay, trafikte bu şekilde seyretmeye başladı. Bazen kırmızı ışıkta beklerken bazen de park halindeyken vatandaşların gelip raftaki kitaplardan aldığını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Günay, 5 yılda 20 binin üzerinde kitabı kitapseverle buluşturduğunu anlattı.

Kitapları hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğini aktaran Günay, Ramazan ayında yiyecek, şimdi de kitap dağıtıyorum. 5 yılda 20 bini geçti dağıttığım kitaplar. Bu raf her gün dolup boşalıyor. Kitap dağıtmak isteyenlerden gidip alıyorum, okumak isteyenlere dağıtıyorum. Bazen tüm rafın kısa sürede boşaldığını gördüm. Dilek kutusuna istedikleri kitabın adını yazıp atanlar oluyor. Para atanlar oluyor, gidip o parayla kitap alıp dağıtıyorum dedi.

Otomobilini asla satmayacağını ve bir yoldaş olarak gördüğünü kaydeden Günay, hedefinin 50 bin kitap dağıtmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA