Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü (2)Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik...

Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü (2)

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, Alan'ın otomobilinin kontrolünü kaybettikten sonra savrularak bir evin bahçesine düştüğü görülüyor.

Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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