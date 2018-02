Otomobilinizin Yeni Gözü

Özellikle İstanbul gibi metropol kentlerinde yaşıyorsanız trafikte her an her şey olabilir ve olası kaza veya benzeri durumlarda video kaydına ihtiyaç duyabilirsiniz. O nedenle bazı ülkelerde otomobil içi kamera sistemlerinin bulunması bir zorunlukluk olurken, ülkemizde bu açıdan henüz herhangi bir uygulama başlatılmış değil. En azından özel araçlar için. Ancak sürücülerin pek çoğu yolculuklarını kayıt altına almak için bu tip sistemleri isteğe bağlı olarak kullanıyor.

Owl Car Cam, otomobilizin yeni gözüOtomobilinizden ayrıldığınızda artık gözünüz arkanızda kalmayacak. Yeni tanıtılan Owl Car Cam, her an otomobilinizin içinde olmanızı sağlıyor.

Bu noktada çok sayıda araç içi kamera sistemi de bulunuyor elbette. Ancak bu defaki bunlardan biraz farklı yapıda. Owl Car Cam ismindeki bu kamera, yalnızca yolculuklarınızı kayıt altına almıyor, akıllı telefon uygulaması yoluyla onları paylaşabilmenizi, üzerlerinde oynayabilmenizi de sağlıyor. Daha faydalı olanı ise, LTE bağlantısı sayesinde otomobilinize her an erişebilmenize olanak tanıyor.

Owl Car Cam'in en önemli yanı kuşkusuz yol kaydı tutmasının yanı sıra otomobilizin içinde olmadığınızda da çalışabilmesi. İstediğiniz şekilde programlanabilen kamera, böylece otomobilden uzakta olduğunuz durumlarda, otomobil hırsızlarına veya olası kazalara karşı sizi uyanık tutuyor. Öte yandan bu gibi kötü senaryolarda olan biteni kayıt altına alarak, sonrasında polis ve sigorta şirketlerine elinizde kayıt olmasını da sağlıyor.

Bu kullanışlı cihazın fiyatı 349 dolar olarak belirtilmiş durumda. LTE bağlantısıyla birlikte paket kapsamında da sunulan Owl Car Cam, şu an yalnızca ABD'de mevcut durumda.

Owl Car Cam'in teknik özelliklerine de kısaca değinecek olursak; üzerinde 2.4 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran bulunduğundan ve 4 megapiksel kamerasıla 120 derece kayıt alabildiğini söyleyebiliriz.