Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları

Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr.

Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, sürücüler ile otomobillerini temiz tutmanın ipuçlarını paylaştı.

Covid-19 pandemisi ile birlikte gündelik hayatımızda hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğu sağlık otoritelerince de bir kez daha ortaya konuldu. Günlük yaşantımızda kişisel hijyenin yanı sıra temas ettiğimiz, kullandığımız gıda, eşya, teknolojik aletler ve otomobil gibi birçok nesnenin temiz olması da virüslerden kaçınmak için büyük önem taşıyor.

Bunun için öncelikle, mikropların pek çok formda var olduğunu ve çevremizde her zaman çeşitli mikro organizmaların yaşadığını bilincinde olmamız gerekiyor. Buna rağmen, bu organizmaların küçük bir kısmının bizim için zararlı olma potansiyeli taşıdığını da bilmemiz önemli. Bu yüzden temizlik yaparken koronavirüs gibi insan sağlığına zararlı diğer tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya dikkat etmeliyiz.

COVID-19 ile enfekte olan birinin öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü içeren damlacıklar ürettiğini ve bu damlacıkların o kişinin etrafındaki bir yüzeye ulaşabildiğini belirten Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, şunları söylüyor; "Virüsü içeren damlacıklar, Covid-19 ile enfekte olan kişi tarafından yüzeylere kolayca ulaştırılabiliyor. Başka birisi elleriyle bu yüzeye ve sonra yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla vücuda girebiliyor. Ellerimizi yıkamak işte bu nedenle çok önemlidir. Ellerimizi temizlemenin en önemli yolu, sabun ve sıcak su kullanmak, sabun yoksa en az yüzde 70 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmaktan geçiyor."

"Virüsün yüzeylerde ne kadar yaşadığı henüz kesin olarak bilinmiyor"

COVID-19 ile kontamine olmuş bir yüzeyden kaynaklanan bulaşma riskinin zaman içinde azaldığını aktaran Dodman, virüsün herhangi bir yüzeyde ne kadar yaşayabileceğinin henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, virüsün ömrünün bulunduğu yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.

Ayrıca aynı aileden gelen virüslerle ilgili yapılan araştırmalar, virüsün yüzeylerden bulaşma riskinin 72 saat sonra önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

"Aracınızın içini temizlerken asla çamaşır suyu kullanmayın"

Otomobillerin iç temizliği ile ilgili bilgiler veren hangi ürünlerin kullanılmasını gerektiğini de belirten Dodman, "Otomobillerin içini temizlerken asla çamaşır suyu veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmamalısınız. Ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici gibi bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı ürünlerden kaçınılmalıdır. Üreticiler, her araç için hangi ürünlerin güvenle kullanılabileceği konusunda size gerekli bilgileri sunarlar. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise bu konuyla ilgili normal ev dezenfektanlarının COVID-19'a karşı yeterince etkili olduğunu belirtmiş ve tavsiye etmektedir" diyor.

Otomobilinizin hangi alanları daha riskli ve dikkat edilmeli?

Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğmeler veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tutacağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi sık dokunan alanlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyor olabilir.

"Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmayın"

Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerini en sıkı şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini de ekleyen Dodman, "Eldiveni bir koruma şekli olarak görebilirsiniz. Ancak, bununla birlikte kirlenmiş bir yüzeye dokunursanız eldivenlerinizin hala kirlenebileceğini ve daha sonra eldivenli el ile yüzünüze dokunduğunuzda virüsün bulaşabileceğini lütfen unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe kurallarının dışına çıkmak olur" diyor.

"Aracınızı sık sık temizleyin ve araçta el dezenfektanı bulundurun"

Araç yüzeyinin Covid-19 ile kontamine olması ve bulaşma sürecinin kişiye göre fark göstermesi de göz önünde bulundurulursa otomobilinizi sık sık temizlemek dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el dezenfektanı ve torpido gözünde kolonya bulundurulması öneriliyor.

Ancak, Covid-19 ile enfekte olma ve bulaşma riskini en aza indirmenin yolu sosyal mesafeyi her zaman korumaktan, ellerinizi sık sık 20 saniyeden az olmamakla birlikte yıkayarak, sağlık otoritelerini önerdiği tüm tedbirlere uymaktan geçiyor.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Leyla Güven Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Beyazıt Öztürk Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 13:11:57. #1.14#
title