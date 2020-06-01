Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları
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Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları

Pandemi sürecinde otomobilinizi hijyenik ve temiz tutmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, sürücüler ile otomobillerini temiz tutmanın ipuçlarını paylaştı.

Otomobilinizi hijyenik tutmanın ipuçları
01.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:32

Covid-19 pandemisi hepimizin hayatını ve yaşam düzenini etkilerken, aynı zamanda temas ettiğimiz noktaları daha temiz ve hijyenik hale getirme yolları konusunda da farkındalığımızı artırdı.

Covid-19 pandemisi ile birlikte gündelik hayatımızda hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğu sağlık otoritelerince de bir kez daha ortaya konuldu. Günlük yaşantımızda kişisel hijyenin yanı sıra temas ettiğimiz, kullandığımız gıda, eşya, teknolojik aletler ve otomobil gibi birçok nesnenin temiz olması da virüslerden kaçınmak için büyük önem taşıyor.

Bunun için öncelikle, mikropların pek çok formda var olduğunu ve çevremizde her zaman çeşitli mikro organizmaların yaşadığını bilincinde olmamız gerekiyor. Buna rağmen, bu organizmaların küçük bir kısmı bizim için zararlı olma potansiyeli taşıdığını da bilmemiz önemli. Bu yüzden temizlik yaparken koronavirüs gibi insan sağlığına zararlı diğer tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya dikkat etmeliyiz.

COVID-19 ile enfekte olan birinin öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü içeren damlacıklar ürettiğini ve bu damlacıkların o kişinin etrafındaki bir yüzeye ulaşabildiğini belirten Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, şunları söylüyor; "Virüsü içeren damlacıklar, Covid-19 ile enfekte olan kişi tarafından yüzeylere kolayca ulaştırılabiliyor. Başka birisi elleriyle bu yüzeye ve sonra yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla vücuda girebiliyor. Ellerimizi yıkamak işte bu nedenle çok önemlidir. Ellerimizi temizlemenin en önemli yolu, sabun ve sıcak su kullanmak, sabun yoksa en az yüzde 70 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmaktan geçiyor."

"VİRÜSÜN YÜZEYLERDE NE KADAR YAŞADIĞI HENÜZ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR"

COVID-19 ile kontamine olmuş bir yüzeyden kaynaklanan bulaşma riskinin zaman içinde azaldığını aktaran Dodman, virüsün herhangi bir yüzeyde ne kadar yaşayabileceği henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, virüsün ömrünün bulunduğu yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.

Ayrıca aynı aileden gelen virüslerle ilgili yapılan araştırmalar, virüsün yüzeylerden bulaşma riskinin 72 saat sonra önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

"ARACINIZIN İÇİNİ TEMİZLERKEN ASLA ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN"

Otomobillerin iç temizliği ile ilgili bilgiler veren hangi ürünlerin kullanılmasını gerektiğini de belirten Dodman, "Otomobillerin içini temizlerken asla çamaşır suyu veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmamalısınız. Ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici gibi bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı ürünlerden kaçınılmalıdır. Üreticiler, her araç için hangi ürünlerin güvenle kullanılabileceği konusunda size gerekli bilgileri sunarlar. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise bu konuyla ilgili normal ev dezenfektanlarının COVID-19'a karşı yeterince etkili olduğunu belirtmiş ve tavsiye etmektedir" diyor.

OTOMOBİLİNİZİN HANGİ ALANLARI DAHA RİSKLİ VE DİKKAT EDİLMELİ?

Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğmeler veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tutacağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi sık dokunan alanlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyor olabilir.

"OTOMOBİLİNİZİ BİRLİKTE YAŞAMADIĞINIZ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN"

Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerini en sıkı şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini de ekleyen Dodman, "Eldiveni bir koruma şekli olarak görebilirsiniz. Ancak, bununla birlikte kirlenmiş bir yüzeye dokunursanız eldivenlerinizin hala kirlenebileceğini ve daha sonra eldivenli el ile yüzünüze dokunduğunuzda virüsün bulaşabileceğini lütfen unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe kurallarının dışına çıkmak olur" diyor.

"ARACINIZI SIK SIK TEMİZLEYİN VE ARAÇTA EL DEZENFEKTANI BULUNDURUN"

Araç yüzeyinin Covid-19 ile kontamine olması ve bulaşma sürecinin kişiye göre fark göstermesi de göz önünde bulundurulursa otomobilinizi sık sık temizlemek dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el dezenfektanını bulundurmanız ve torpido gözünde kolonya bulundurulması öneriliyor.

Ancak, Covid-19 ile enfekte olma ve bulaşma riskini en aza indirmenin yolu sosyal mesafeyi her zaman korumaktan, ellerinizi sık sık 20 saniyeden az olmamakla birlikte yıkayarak, sağlık otoritelerini önerdiği tüm tedbirlere uymaktan geçiyor.

Kaynak: Bültenler

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