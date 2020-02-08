Otomobilinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

08.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:46

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Durmuş Ay (65) otomobilinin yanından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarındaki bir fabrikada çalışan işçiler, sabah saatlerinde, 60 KE 660 plakalı otomobilin yanında, hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Durmuş Ay olduğu saptandı. Vücudunda darp izleri ve bıçak yarası bulunan Ay'ın olay yerine gelen oğlu Gökhan Ay ise sinir krizleri geçirdi. Gökhan Ay, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, Durmuş Ay'ı darbedip, bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA