Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Bursa'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Bursa'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın aracında arama gerçekleştirildi.
Narkotik köpeği "Rona"nın da kullanıldığı aramalarda, tamponun içine gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.