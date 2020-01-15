Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Haber

Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

15.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:32
Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın aracında arama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Rona"nın da kullanıldığı aramalarda, tamponun içine gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler