Otomobilinin Motoruna Giren Kedi İçin Lastikçi Çağırdı

Otomobilinin motoruna giren kedi için lastikçi çağırdı

Yaralı kediye Jandarma er sahip çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın motor kısmına giren kedi yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası çıkartıldı. Yaralı kediye uygulama noktasında görevli Jandarma Er İbrahim Can Kuru sahip çıktı.

Edilinen bilgiye göre olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi Serineveler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında meydana geldi. Bir aracın motor kısmına giren kedi yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Uygulama noktasında görevli Jandarma ve vatandaşlar kediyi aracın içinden çıkartamayınca oto lastikçiye haber verildi. Oto lastikçi kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. çıkartılan yaralı kediye uygulama noktasında görevli Jandarma Er İbrahim Can Kuru sahip çıktı. Yaralı kediyi veterinere götüren Jandarma Er bütün masraflarını üstlendi.

Jandrma Er İbrahim Can kuru kedinin tedavi edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, "Tedavi edilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Masrafını üstleneceğim, 1 nolu kamp kapandıktan sonra kediler aç kaldı, yiyecek bulmaları için yolla çıktıklarında bununda canlarına mal oluyor" diye konuştu.

Yaralı kedi daha sonra hayvanseverlere teslim edilerek tedavisine başlandı.