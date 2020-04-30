Otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
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Otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
30.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:19

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra" lastiklerden birine tepki verdi.

Sökülen lastiğin içerisinde, 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.N.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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