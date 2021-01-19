Otomobilinin lastiği patlayan kadın sürücünün yardımına polis koştu

Manisa'da, kullandığı otomobilin lastiği patladığı için zor durumda kalan kadın sürücünün yardımına polisler yetişti.

Seda Arslan'ın kullandığı 45 UC 118 plakalı otomobilin sağ ön lastiği, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na doğru ilerlediği sırada patladı.

Yolda kalan Arslan'ı gören Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastiği patlayan aracı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi önündeki güvenli alana çekti.

Polis memurları, araçta yalnız olan Seda Arslan'ın otomobilinin patlayan tekerleğini yedeğiyle değiştirdi.

Polislere teşekkür eden Arslan, "Yolda birden lastiğim patladı ne olduğunu anlamadım, yolun ortasında kaldım. Sağ olsun polislerimizin desteğiyle aracım güvenli yere çekildi. Daha sonra arkadaşlar lastiğimi değiştirdiler. Hepsine teşekkür ederim, hava çok soğuk, 1 derece civarında sıcaklık var. Tek başıma kendim yapamazdım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram