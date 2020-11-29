Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

29.11.2020 00:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:46
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

BURSA'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakla yaraladı.

BURSA'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokak'ta meydana geldi. Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabey- kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Sokak kısıtlamasını ormanda geçirmeye karar veren yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Sokak kısıtlamasını ormanda geçirmeye karar veren yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

- Bursa
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Babası bıçakladı, taburcu olduktan sonra ağabeyi tabancayla vurdu
Babası bıçakladı, taburcu olduktan sonra ağabeyi tabancayla vurdu
Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 aylık Öykü bebek ile yengesi ve babaannesi gözyaşları ile uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 aylık Öykü bebek ile yengesi ve babaannesi gözyaşları ile uğurlandı
Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Orhun Ene Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza Bursa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 00:49:47. #1.15#
title